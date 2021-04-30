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Следователи пришли с обыском в офис «Команды 29». Глава организации задержан ФСБ

Анастасия Красильникова
30 апреля, 2021 10:33
1 мин
Анастасия Красильникова
30 апреля, 2021 10:33
1 мин
Фото: Следственный комитет
Фото: Следственный комитет

Сотрудники Следственного комитета пришли с обыском в петербургский офис правозащитной организации «Команда 29». Несколькими часами ранее глава «Команды», адвокат Иван Павлов был задержан сотрудниками ФСБ в Москве.

Павлов представляет интересы Ивана Сафронова и Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом). По данным правозащитников, перед задержанием у адвоката и его жены также прошел обыск. Известно, что защитник проходит по 310 статье УК РФ (разглашение данных предварительного следствия). Однако статус Павлова пока неизвестен.

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