Следователи пришли с обыском в офис «Команды 29». Глава организации задержан ФСБ

Политика

Сотрудники Следственного комитета пришли с обыском в петербургский офис правозащитной организации «Команда 29». Несколькими часами ранее глава «Команды», адвокат Иван Павлов был задержан сотрудниками ФСБ в Москве.

Павлов представляет интересы Ивана Сафронова и Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом). По данным правозащитников, перед задержанием у адвоката и его жены также прошел обыск. Известно, что защитник проходит по 310 статье УК РФ (разглашение данных предварительного следствия). Однако статус Павлова пока неизвестен.