США следовало бы прикусить язык: Родионов о санкциях США против ЧВК «Вагнера»

В беседе с корреспондентами ФАН военный эксперт Дмитрий Родионов заявил, что США следовало бы молчать, говоря о действиях иностранной ЧВК. Такую точку зрения директор Центра геополитически исследований выдвинул, комментируя идею США применить санкции против ЧВК «Вагнера».

Накануне помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер заявил, что стабильности в Ливии угрожает российское «военное вмешательство». Информация об этом появилась на официальном сайте американского Госдепа.

«Соединенные Штаты привержены [обеспечению] спокойного и процветающего будущего для жителей Ливии. Чтобы оно стало реальным, нам необходимы настоящие обязательства со стороны внешних действующих лиц, чтобы прекратить разжигание насилия», - заявил американский дипломат в беседе с журналистами на брифинге.

Под «военным вмешательством» подразумевается группа «вагнеровцев», которые, согласно бездоказательным сообщениям либеральных СМИ, участвуют в антитеррористической операции в Ливии.

Шенкер также призвал страны поддержать идею применения ограничительных мер в отношении ЧВК «Вагнера». Однако, как отметил Родионов, непонятно, против кого конкретно США собираются вводить санкции:

«Никакой ЧВК «Вагнера» не существует — это собирательное наименование боевых групп, состоящих из россиян, не являющихся военнослужащими МО, - отметил военный эксперт. - В российском законодательстве нет понятия ЧВК, так что рассматривать даже какую-то конкретную группу в таком качестве юридически нельзя, тем более, вводить против нее санкции».

Эксперт отметил, что США могут ввести ограничительные меры против отдельных людей. В Сирии и Ливии, а также других странах есть граждане России, которых можно идентифицировать. Правда, не совсем понятно, как быть дальше.

«Вот, допустим, воюет такой Вася Пупкин — за идею, за деньги — неважно. Семья его живет в каком-нибудь Урюпинске, сам он если ездит за границу, то, как говорится в известном анекдоте, на танке — в ту же Сирию или Ливию. Разумеется, никаких зарубежных счетов у него нет. Ну, вводите санкции против Васи, вперед», - добавил Родионов.

Комментируя позицию Соединенных Штатов, эксперт отметил: «Тут, главное, сказать, а не сделать, в очередной раз обвинить Россию в дестабилизации руками каких-то ЧВК. Но тут США следовало бы язычок-то прикусить».

Родионов отметил, что США могут обвинить в финансировании ЧВК «Вагнера» любого предпринимателя из России или близкого к власти человека, введя персональные санкции. Для этого достаточно туманной формулировки «злонамеренная деятельность», при которой не обязательно нужны обвинения в поддержке «вагнеровцев». «Был бы человек — а повод для санкций найдется», - резюмирует эксперт.