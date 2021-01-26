Политика

Бывший вице-премьер России Сергей Приходько скончался на 65-м году жизни. Политик долгое время боролся с болезнью, однако сегодня его не стало. Об этом рассказали источники газеты «Коммерсантъ», близкие к его семье.

Уточняется, что Сергей Приходько страдал от бокового амиотрофического склероза, также известного как болезнь Лу Герига. Это неврологическое заболевание, характерное проявлением мышечной слабости и инвалидности, заканчивающееся летальным исходом.

Сергей Приходько занимал пост заместителя главы администрации президента в 1998–2004 годах, также работал помощником лидера страны в 1997–1998 годах и в 2004–2012 годах. В январе прошлого года председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил его своим помощником.