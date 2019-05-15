В декабре прошлого года в Судане начались народные протесты. В апреле 2019 года демонстрации вспыхнули с новой силой, что, в конце концов, привело к отставке президента Омара аль-Башира. Федеральное агентство новостей выяснило, что за акциями протеста стояли западные некоммерческие организации и фонды.

Демонстранты использовали ту же символику, что имела место в десятках стран, ставших жертвами глобальных планов Запада. Оппозиционные организации Судана фактически сидели на зарплате у НКО, в том числе, «Суданская ассоциация профессионалов» (Sudanese Professionals Association, SPA.) - один из главных разжигателей протестов.

Как выяснилось, большинство руководителей Ассоциации либо долгое время проживали в странах ЕС, либо находятся там до сих пор. Группы в соцсетях также курируют из-за рубежа.

ФАН продолжил расследование, выяснив, что британские НКО обещали «финансовую помощь протестующим» в размере 5 долларов за выход на демонстрации в период с 18 по 22 декабря 2018 года. Сумма удваиваивалась, если демонстранту удавалось попасть в объектив иностранной прессы, и утраивалась в случае задержания. За травму, полученную на митинге, обещали 20 долларов.

Однако денег суданцы так и не увидели, поскольку предполагаемый куратор был арестован. По некоторым данным, за выплаты митингующим мог отвечать пресс-секретарь «Суданской Ассоциации Профессионалов» Мохамед Наджи аль-Асам.

ФАН удалось установить конкретных лидеров суданских протестов, а также дополнить новыми фактами раннее расследование о вмешательстве Запада в дела Судана. Подробности читайте здесь.