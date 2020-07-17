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«Сходят с ума» — МИД Китая прокомментировал действия США

Кирилл Савушкин
17 июля, 2020 16:44
1 мин
Photo
Flickr

В министерстве иностранных дел КНР обвинили США в безрассудстве. Власти Поднебесной обиделись на многочисленные обвинения со стороны Соединенных Штатов.

Как заявила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин в интервью Asia Times: «Американские чиновники используют критику Китая для отвлечения внимания от внутренних политических проблем. До такой степени, что теряют рассудок и сходят с ума».

Одним из свежайших прецедентов, обостривших отношения двух держав, стали санкции США в отношении китайской компании Huawei. В МИДе КНР настаивают, что Китай не намерен занимать место Штатов в мировой политической системе.

темы
США
МИД
Китай
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