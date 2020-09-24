Youtube / Артемий Лебедев

Московский дизайнер Артемий Лебедев в очередном своём видеоролике на YouTube сравнил Степана Путило с украинским националистом Бандерой. Путило является основателем оппозиционного telegram-канала Nexta, который неоднократно публиковал свидетельства жестокости со стороны силовиков в Беларуси и призывал к забастовкам. За время протестов канал Nexta набрал более 2 млн подписчиков.

«Чувак, он еще такой на вид немножко на Бандеру похож, явно у него в голове уже там полная каша, и он считает себя чуть ли не богом, занимается тем, что они публикуют конкретные провокации. Они просто натравливают людей. Они говорят: так, завтра собираемся, выходим на площади вот эти. Идет полная координация действий, причем они сами и выдумывают все эти действия», - заявил Лебедев.

Дизайнер добавил, что канал Nexta работает «на деньги польской разведки» и призвал спецслужбы «этот канал заткнуть».

Отметим, за время несогласованных акций в Беларуси, telegram-канал NEXTA стал одним из главных источников информации о происходящем в стране. Канал ежедневно выкладывал видеоролики и другие материалы, на которых были запечатлены жестокие задержания со стороны силовиков и массовые акции протестующих.

Ранее Лебедев заявлял, что волгоградский монумент «Родина-мать зовет!» - ужаснейшее произведение советского монументального скульптурного искусства.