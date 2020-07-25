Скандалы вокруг храма Святой Софии разгораются с новой силой

Политика

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В Министерстве иностранных дел Турции резко высказались в адрес властей Греции, осудивших прошедший в мечети на месте собора Святой Софии намаз.

Напомним, в греческих Салониках прошла акция, в ходе которой был сожжен турецкий флаг. Тот факт, что греческие власти позволили подобную акцию и вызвал возмущение у главы МИД Турции Хами Аксоя.

На своей странице в Twitter Аксой назвал греческое руководство «капризным ребенком» и упрекнул в неумении извлекать уроки из истории.

Ранее стало известно, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис расценил возобновление исламских богослужений в бывшем музее как признак слабости и попытку оспорить суверинитет Греции и Кипра.