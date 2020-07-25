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Политика
Скандалы вокруг храма Святой Софии разгораются с новой силой
25 июля, 2020 13:30
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В Министерстве иностранных дел Турции резко высказались в адрес властей Греции, осудивших прошедший в мечети на месте собора Святой Софии намаз.
Напомним, в греческих Салониках прошла акция, в ходе которой был сожжен турецкий флаг. Тот факт, что греческие власти позволили подобную акцию и вызвал возмущение у главы МИД Турции Хами Аксоя.
На своей странице в Twitter Аксой назвал греческое руководство «капризным ребенком» и упрекнул в неумении извлекать уроки из истории.
Ранее стало известно, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис расценил возобновление исламских богослужений в бывшем музее как признак слабости и попытку оспорить суверинитет Греции и Кипра.
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