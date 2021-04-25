Скандал в КПРФ: Валерий Рашкин и Сергей Левченко не вошли в новый президиум ЦК КПРФ

Политика

В обновленный президиум ЦК КПРФ по итогам съезда партии не вошли глава московского горкома КПРФ Валерий Рашкин и бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко.



По словам пресс-секретаря лидера партии, депутата Госдумы Александр Ющенко, кандидатуры Рашкина и Левченко, а также бывшего депутата Госдумы Сергея Решульского не были предложены в состав президиума. Почему это произошло, Ющенко не уточнил.

«Свои кандидатуры [в состав президиума] предлагает председатель [партии]», — добавил он.



Пока на сайте КПРФ Рашкин и Левченко значатся в составе президиума ЦК, пишет РБК.