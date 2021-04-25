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Политика
Скандал в КПРФ: Валерий Рашкин и Сергей Левченко не вошли в новый президиум ЦК КПРФ
25 апреля, 2021 08:38
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Komsomolskaya Pravda/Globallookpress.com
В обновленный президиум ЦК КПРФ по итогам съезда партии не вошли глава московского горкома КПРФ Валерий Рашкин и бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
По словам пресс-секретаря лидера партии, депутата Госдумы Александр Ющенко, кандидатуры Рашкина и Левченко, а также бывшего депутата Госдумы Сергея Решульского не были предложены в состав президиума. Почему это произошло, Ющенко не уточнил.
«Свои кандидатуры [в состав президиума] предлагает председатель [партии]», — добавил он.
Пока на сайте КПРФ Рашкин и Левченко значатся в составе президиума ЦК, пишет РБК.
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