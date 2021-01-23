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СК: В Приморье из-за нападения на ОМОН и полицию возбуждено два уголовных дела

Сергей Михневич
23 января, 2021 18:06
1 мин
Сергей Михневич
23 января, 2021 18:06
1 мин
Владивосток
Flickr.com

Во Владивостоке возбуждено два уголовных дела из-за нападения на сотрудников ОМОН и полиции во время несанкционированной акции.

«Во время пресечения несанкционированной демонстрации на улице Светланская в городе Владивостоке установлено два факта применения насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей», - говорится в сообщении СК РФ, которое цитирует Газета.Ru.

Подозреваемым инкриминируют ч.1 318 УК РФ, уточняет издание.

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