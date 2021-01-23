Политика

Во Владивостоке возбуждено два уголовных дела из-за нападения на сотрудников ОМОН и полиции во время несанкционированной акции.

«Во время пресечения несанкционированной демонстрации на улице Светланская в городе Владивостоке установлено два факта применения насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей», - говорится в сообщении СК РФ, которое цитирует Газета.Ru.

Подозреваемым инкриминируют ч.1 318 УК РФ, уточняет издание.