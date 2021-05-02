Ситуация стабильная. Бишкек и Душанбе отводят войска из зоны конфликта на границе

Политика

Сегодня, 2 мая, Киргизия и Таджикистан начали отвод военнослужащих и военной техники из зоны вооруженного конфликта на границе государств, сообщает Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

«Стороны начали отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы в пункты постоянной дислокации«, - говорится в сообщении. По данным погранведомства, ситуация на границе »характеризуется как стабильная«, за прошедшую ночь »инциденты и перестрелки не зафиксированы», - говорится в сообщении ведомства.

При этом сообщается, что пограничные подразделения несут службу в усиленном режиме, пишет ТАСС.