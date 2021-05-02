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Политика
Ситуация стабильная. Бишкек и Душанбе отводят войска из зоны конфликта на границе
2 мая, 2021 08:42
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MOD Russia/ Global Look Press
Сегодня, 2 мая, Киргизия и Таджикистан начали отвод военнослужащих и военной техники из зоны вооруженного конфликта на границе государств, сообщает Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).
«Стороны начали отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы в пункты постоянной дислокации«, - говорится в сообщении. По данным погранведомства, ситуация на границе »характеризуется как стабильная«, за прошедшую ночь »инциденты и перестрелки не зафиксированы», - говорится в сообщении ведомства.
При этом сообщается, что пограничные подразделения несут службу в усиленном режиме, пишет ТАСС.
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