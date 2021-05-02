Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

Ситуация стабильная. Бишкек и Душанбе отводят войска из зоны конфликта на границе

Сергей Михневич
2 мая, 2021 08:42
1 мин
Сергей Михневич
2 мая, 2021 08:42
1 мин
MOD Russia/ Global Look Press
MOD Russia/ Global Look Press

Сегодня, 2 мая, Киргизия и Таджикистан начали отвод военнослужащих и военной техники из зоны вооруженного конфликта на границе государств, сообщает Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

«Стороны начали отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы в пункты постоянной дислокации«, - говорится в сообщении. По данным погранведомства, ситуация на границе »характеризуется как стабильная«, за прошедшую ночь »инциденты и перестрелки не зафиксированы», - говорится в сообщении ведомства.

При этом сообщается, что пограничные подразделения несут службу в усиленном режиме, пишет ТАСС.

Поделиться
ТЕГИ
СНГ
Киргизия
Таджикистан
Противостояние
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!