Террорист ИГ* рассказал, как ПНС Ливии заставило его сражаться против Хафтара

Ливийской национальной армии (ЛНА) удалось захватить боевика ИГИЛ (запрещена в РФ), воевавшего на стороне Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Местное СМИ «Голос Ливии» выложило в Facebook ролик с допросом террориста. Федеральное агентство новостей перевело видео на русский язык.

Боевика зовут Мохаммад ибн Имраа, ранее он проживал в сирийском городе Талль-Бисса. 20 октября недалеко от Аль-Азизии его взяли в плен военные ЛНА. При террористе было взрывное устройство. Выяснилось, что Мохаммад планировал заложить его в один из домов на линии соприкосновения, чтобы подорвать здание, когда его займут военные фельдмаршала Халифы Хафтара.

В ходе допроса стало известно, что сириец воевал за ИГИЛ в Сирии, однако позже за саботаж его посадили в тюрьму в Сирте. Оттуда его забрали воевать на стороне ПНС с другими джихадистами. Имраа рассказал, что в тюрьму, где он находился, прибыл некий «господин Файез», к которому охранники обращались очень почтительно. После его визита пленных даже начали хорошо кормить.

Через некоторое время к заключенным пришел начальник тюрьмы и рассказал, что к городу подошли «собаки Хафтара», и в обмен на свободу узникам надо воевать против них. Отказ был равносилен смерти, поэтому выбора у сирийца не было.

«Защитники Триполи» получили оружие и необходимый боекомплект для сражения с ЛНА, прошли военную переподготовку, проведенную, вероятно, турецкими инструкторами. Имраа точно не уверен в национальности инструкторов, но это были не ливийцы и не арабы. По его словам, они сокрушались, что «гниют тут, пока их сослуживцы воюют на севере Сирии, бьют курдов».

В октябре бандитов перекинули на передовую в район Аль-Азизии. Именно там сириец и попал в плен ЛНА.

Ливийская национальная армия с апреля 2019 года ведет операцию по освобождению страны от террористических группировок Файеза Сарраджа – главы т.н. ПНС, признанного ООН.

*ИГ (Исламское Государство, террористическая организация, запрещена в РФ)