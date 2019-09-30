Сирийский полигон. Чего мы достигли

На протяжении четырёх лет Вооружённые силы РФ выполняют боевые задачи в Сирийской Арабской Республике. Официальной датой начала операции считается 30 сентября 2015 года, но материалы о присутствии российских войск в зарубежных СМИ появились ещё в первой половине августа. Москва перебрасывала в Сирию авиацию и подвозила морем боеприпасы.

Старт сирийской операции вызвал в российском обществе неоднозначную реакцию. Отчасти она была связана с тем, как власти сформулировали политическую цель присутствия в Сирии, — борьба с международным терроризмом.

Все понимали, что Кремль рассчитывал в первую очередь спасти антизападный и антиисламистский режим президента САР Башара Асада. Крах официального Дамаска означал неминуемое распространение хаоса на Ближнем Востоке и мог отразиться на геополитических и экономических интересах России. Падение Асада неизбежно ослабляло Иран, приводило бы к серьёзному усилению Турции, Катара, Саудовской Аравии и исламистских сил в регионе в целом.

Ликвидация транснациональных радикальных группировок представляла собой важную, но второстепенную задачу, так как не влияла напрямую на государственную безопасность РФ

Часть вполне компетентных экспертов усмотрела в сирийской операции некое подобие афганской кампании. Как и в конце 1970-х годов, Москва решила вновь оказать прямую военную помощь зарубежному режиму. Естественно, что у общества сразу возникли опасения повторения сценария безрезультатной войны в Афганистане, которая к тому же растянулась почти на 10 лет.

И словом, и делом

Сегодня становится понятным, что в Кремле учли опыт афганской кампании. Президент РФ Владимир Путин и словом, и делом развеял слухи о том, что Россия будет глубоко втянута в вооружённый конфликт. Москва не использовала наземные подразделения (за исключением Сил специальных операций, военной полиции, бойцов ЧВК «Вагнер»), ограничившись применением боевой авиации.

На земле воевали сирийская армия, иранские войска, ополчение САР и ИРИ, шиитская группировка «Хезболла». РФ оказывала им поддержку с воздуха, поставляла вооружение сирийской армии, обучала войска арабской республики и проводила разведывательно-диверсионные мероприятия в тылу боевиков.

Общие потери группировки ВС РФ составили 115 человек. При этом в Афганистане погибли почти 15 тысяч военнослужащих, в двух Чеченских кампаниях — 8 тысяч. Данная статистика позволяет сделать вывод о том, что российская армия наконец-то извлекла уроки из локальных конфликтов и научилась вести войны с незаконными вооружёнными формированиями (НВФ) без значительных потерь

Правда, стоит признать, что десятки военнослужащих стали жертвами обстоятельств, которых можно было избежать. Речь идёт о технической неисправности военной техники, ошибок вышестоящего командования и «дружественном огне».

В марте 2018 года 39 человек погибли при крушении транспортного самолёта Ан-26. Самолёт заходил на посадку, но из-за технических неполадок не дотянул до полосы авиабазы Хмеймим. В сентябре того же года 15 военнослужащих стали жертвами попадания ракеты сирийского ЗРК С-200 в самолёт Ил-20. От несогласованности действий с зарубежными силами гибли лётчики, военные советники, спецназовцы, простые солдаты. Будем надеяться, что этот горький опыт уже тщательно проанализирован.

В Сирии Москва добилась впечатляющих политических результатов, хотя ещё после первого года войны успех нашей страны многим казался неочевидным. К концу 2017 года Дамаск контролировал около 70% территории страны против 8% в сентябре 2015 года. Была полностью разгромлена военная инфраструктура ДАИШ (ИГ — запрещена в РФ), «Джебхат-ан-Нусры» (запрещена в РФ) и других радикальных, мятежных НВФ.

Со многими вооружёнными оппозиционными силами российскому командованию удалось договориться. Например, такие крупные города, как Алеппо и Хомс, были освобождены без масштабных кровопролитных боёв. Огромную положительную роль сыграло примирение России и Турции, которая контролировала и продолжает контролировать значительную часть НВФ на севере САР

Боевики, согласившиеся уйти из осаждённых сирийской армией городов, перевозились с семьями в Идлиб по специально организованным коридорам. Москва никогда не забывала, что происходящее в арабской республике — это гражданская война, отягощённая вмешательством внешних сил. Россия и Иран — единственные государства, которые присутствует в Сирии на законных основаниях.

Сложно переоценить значение дипломатической роли РФ в мирном урегулировании конфликта в САР. Благодаря Москве были организованы зоны деэскалации, миротворцы ООН смогли вернуться на Голанские высоты, во многих населённых пунктах появились условия для возрождения нормальной жизни. В целом Россия смогла уравновесить в Сирии влияние Турции, Ирана, США и Израиля.

Огромный вклад Москва внесла в Астанинский процесс. Он забуксовал примерно год назад, но в отличие от Женевских переговоров, встречи в столице Казахстана оказались более продуктивными и привели к конкретным результатам

Сейчас главной проблемой в САР остаётся Идлиб, куда свозились представители разношёрстных мятежных формирований. Регулярно из этой провинции совершаются атаки на авиабазу Хмеймим. Анкара упорно не желает сдавать позиции в Идлибе, но есть вероятность, что в конечном итоге с Турцией будут достигнуты договорённости о ликвидации наиболее радикальных НВФ или сокращении территории, где они могут находиться.

Стимул для развития армии

Сирийская кампания стала серьёзным экзаменом для Вооружённых сил РФ. Если говорить цинично, то арабская республика превратилась в полигон для испытания перспективного и строевого вооружения, отработки разнообразных тактик ведения боевых действий. Без втягивания в конфликт Россия смогла решить ряд ключевых для обороноспособности страны задач.

Война всегда способствует очищению армии от всевозможной шелухи, крючкотворства, некомпетентных кадров и неэффективной военной техники. Поэтому очень важно, чтобы через горнило боевых действий прошёл почти весь командный состав армии, а отличившиеся генералы получили заслуженное повышение. Всё это мы могли воочию наблюдать в Сирии.

Без значительных затрат в кампании в САР приняли участие порядка 80 тысяч человек. Помимо командиров соединений, это лётчики, спецназовцы, морские пехотинцы, зенитчики, инженеры, технические специалисты. Большого уважения заслуживает Военно-морской флот нашей страны, который обеспечивал противовоздушную оборону Хмеймима и Тартуса, а также наносил удары по объектам террористов

Сирийский опыт позволил усовершенствовать сотни образцов вооружения и скорректировать программы боевой подготовки военнослужащих. Кампания в арабской республике оказала достаточно мощный оздоровительный эффект на Вооружённые силы РФ, стала стимулом для их дальнейшего развития.

Между тем опыт, полученный в Сирии, не должен становиться поводом для шапкозакидательских реляций и выводов о непобедимости отечественной армии. Не нужно забывать, что в САР наши ВС действовали против коварного, мотивированного, но технически слабого противника. Боевики не обладали ни комплексами ПВО, ни флотом, ни авиацией, ни средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Насколько успешно будет действовать российская армия против более грозного противника — никто не знает.