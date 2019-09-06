Абэ Синдзо: «Да отдай ты мне эти острова!»

Именно эти слова я услышал в страстном монологе премьер-министра Японии Абэ Синдзо во время его выступления на сессии Восточного экономического форума во Владивостоке: «Давай заключим мирный договор и откроем тем самым дорогу безграничным возможностям, которые есть у наших стран… Нельзя заставлять ждать людей, которые хотят и будут жить в будущем... Владимир, давай вдвоем сделаем все, чтобы мы двигались все время вперед, пока не достигнем цели».

Не приходится говорить, что за этой тирадой плохо скрыта одна-единственная цель, которую возжелал достигнуть как венец своей политической карьеры Абэ-сан, а именно добиться лично от Путина согласия сдать южнокурильские острова Японии.

Так как оба лидера строго засекретили свои разговоры, позволим себе подключить воображение. Не исключаю, что ответ российского президента звучал примерно так:

«Да, я бы рад, но абсолютное большинство избравших меня людей категорически против сдачи этих островов, считая, замечу справедливо, их законно российскими. Да и, как утверждают наши историки, вы, японцы, безоговорочно капитулировали именно на основе вывода всех Курил из состава японского государства. К тому же официально на международном уровне признали отказ от всех Курильских островов в мирном договоре 1951 года. Разве не так, Синдзо?»

Пощадив друга, Путин, наверное, не стал лишний раз напоминать, что обещавший японцам Малую Курильскую гряду после заключения мирного договора незабвенный Никита Хрущев в 1960 году сам же свое обещание и забрал, возмутившись японским коварством. Когда Токио вместо договора о мире с СССР заключил направленный против нашей страны и Китайской Народной Республики военный союз. А, может быть, и напомнил. Ведь с тех пор мало что изменилось, и Япония по-прежнему в стане потенциальных противников, правда теперь не СССР, а России. Как сообщают, Путин не преминул отметить, что «есть масса вопросов», связанных с военными обязательствами Японии перед США, и их нужно учитывать.

Призывы Абэ к Путину скорее заключить мирный договор, чтобы вписать в него отказ России от законно ей принадлежащих Курильских островов, звучат, мягко говоря, весьма странно на фоне существования, как говорят, планов размещения в Японии и в Южной Корее американских «Томагавков»

Ибо невозможно себе представить, чтобы главнокомандующий вооруженными силами какой-то страны добровольно предоставил военному противнику свою территорию для размещения на ней направленного на него же новейшего оружия. Абсурд какой-то, право.

Но президент Путин терпеливо и вежливо разъясняет, хотя можно было бы и резче: «Если они (американские ракеты) будут размещены в Японии или Южной Корее, мы понимаем, что это будет сделано под предлогом купирования угроз со стороны Северной Кореи, но и для нас это создает определенные и существенные проблемы, потому что, скорее всего, эти ракетные системы будут перекрывать значительную часть российской территории, в том числе на Дальнем Востоке».

При этом президент напомнил, что, в частности, во Владивостоке находится база надводных кораблей. Помимо этого, на Камчатке располагается база атомных подводных стратегических ракетоносцев. Видимо, не желая вступать в полемику, Путин подчеркнул, что на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ он не обсуждал переговоры Пентагона с Токио и Сеулом о размещении ракет: по его словам, вопрос будет решаться на уровне министерств иностранных дел.

В связи с этим справедливом напоминанием президента Путина позволим и себе напомнить слова Памятной записки правительства СССР от 27 января 1960 года:

«…Советский Союз не может, разумеется, проходить мимо такого шага, как заключение Японией нового военного договора, подтачивающего устои на Дальнем Востоке, создающего препятствия развитию советско-японских отношений. В связи с тем, что этот договор фактически лишает Японию независимости и иностранные войска, находящиеся в Японии в результате ее капитуляции, продолжат свое пребывание на японской территории, складывается новое положение, при котором невозможно осуществление обещания Советского правительства о передаче Японии островов Хабомаи и Сикотана (Шикотана — А.К.).

Соглашаясь на передачу Японии указанных островов после заключения мирного договора, Советское правительство шло навстречу пожеланиям Японии, учитывало национальные интересы японского государства и миролюбивые намерения, выражавшиеся в то время японским правительством в ходе советско-японских переговоров. Но Советское правительство, учитывая, что новый военный договор, подписанный правительством Японии, направлен против Советского Союза, как и против Китайской Народной Республики, не может содействовать тому, чтобы передачей указанных островов Японии была бы расширена территория, используемая иностранными войсками.

Ввиду этого Советское правительство считает необходимым заявить, что только при условии вывода всех иностранных войск с территории Японии и подписания мирного договора между СССР и Японией острова Хабомаи и Сикотан будут переданы Японии, как это было предусмотрено Совместной декларацией СССР и Японии от 19 октября 1956 года.

Едва ли Абэ-сан может отрицать, что за 60 лет обстановка с создающим опасность соседним государствам присутствием и наращиванием войск США в его стране изменилась, и Москва может вернуться к договоренностям 1956 года, которые, кстати, были нарушены самой Японией. А потому призывы японского премьера, скажем так, повисают в воздухе…

Автор: Анатолий Кошкин, доктор исторических наук, профессор Института стран Востока, политический обозреватель ИА REGNUM