Сына кандидата в президенты США обвинили в хранении фото несовершеннолетних

фото: Flickr

В ноутбуке Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США Джо Байдена хранятся фотографии с несовершеннолетними. Об этом заявил адвокат американского лидера Дональда Трампа Рудольф Джулиани.

По словам Джулиани, в ноутбуке Хантера нашли материалы сексуального характера, связанные с несовершеннолетними девочками. Адвокат утверждает, что Байден младший писал отцу, что его сводная сестра была недовольна тем, что он в обнаженном виде разговаривал с 14-летней девочкой по видеосвязи, пишет «ПолитЭксперт».

Помимо этой переписки на жестком диске Хантера найдено множество фотографий несовершеннолетних девочек. Все материалы переданы полиции, заявил адвокат Трампа.

Ранее кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден рассказал, как будет руководить страной в случае победы.