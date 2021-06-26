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Политика
Сын за отца не отвечает. Игорь Лебедев отказался от выборов из-за конфликта с Жириновским
26 июня, 2021 12:30
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Alexander Chernykh/Global Look Press
Сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев не будет баллотироваться в парламент из-за конфликта со своим отцом, руководителем фракции ЛДПР Владимиром Жириновским.
У политиков давно были разногласия, которые касались финансовых вопросов и развития партии, назначения людей на партийные и думские посты.
По данным источников, решение о неучастии Лебедева в думских выборах принималось Жириновским, пишет РБК.
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