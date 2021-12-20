Сын соперника Александра Лукашенко отдувается за политические амбиции отца
В Беларуси правоохранительные органы предъявили новые обвинения Эдуарду Бабарико. По ним молодому человеку может суммарно грозить до 20 лет тюрьмы. Эдуард приходится сыном бизнесмену Виктору Бабарико, который в 2020 году заявлял о намерении стать кандидатом на пост президента республики. После этого в отношении Бабарико-старшего было возбуждено дело, связанное с его профессиональной деятельностью. О новых обвинениях в отношении Эдуарда сообщил Telegram-канал Виктора Бабарико.
По предварительным данным, сын бизнесмена должен был выйти на свободу после обвинений в налоговых махинациях, однако он остался под арестом. Теперь он обвиняется по статьям о разжигании расовой, национальной или социальной вражды, а также в организации массовых беспорядков.
По совокупности вменяемых преступлений сыну Виктора Бабарико может грозить до 20 лет заключения, отмечается в сообщении Telegram-канала Виктора Бабарико.