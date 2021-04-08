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Политика

Силуанов назвал необходимые для победы над пандемией изменения. Они не про медицину

Антон Мельников
8 апреля, 2021 20:57
1 мин
Антон Мельников
8 апреля, 2021 20:57
1 мин
Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

По мнению главы Минфина РФ Антона Силуанова, для победы над пандемией COVID-19 необходимы изменения политического характера. В частности, необходимо вывести процесс признания вакцин из политической плоскости. Об этом он заявил на апрельском заседании глав финансовых ведомств G20.

«Для выхода из пандемии необходимо деполитизировать процесс признания вакцин и предоставление достаточных их объемов всем нуждающимся странам», — заявил министр.

Пресс-служба Минфина отметила, что на встрече все представители сошлись во мнении, что темпы вакцинации населения необходимо ускорить. Также все единогласно высказались за улучшение доступа к препаратам.

Российский министр отдельно обратил внимание на то, что странам необходимо проработать стратегию по снятию стимулирующих экономику мер. Она потребуется, когда пандемия ослабеет и страны начнут возвращаться к обычной жизни, передают «Ведомости».

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