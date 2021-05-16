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Политика

Силовики задерживают участников акции против закона о просветительской деятельности

Сергей Михневич
16 мая, 2021 15:43
1 мин
Сергей Михневич
16 мая, 2021 15:43
1 мин
Sergey Chernov/Global Look Press
Sergey Chernov/Global Look Press

В Москве полиция задерживает участников акции в защиту просветительской деятельности. По данным «ОВД-Инфо», в автозаке находятся 17 человек. Сообщается, что среди задержанных — депутат Мосгордумы Павел Тарасов.

Владимир Путин подписал закон о просветительской деятельности в апреле этого года. Документ регламентирует ее «порядок, условия и формы».

По мнению научного сообщества, новые нормы негативно могут отразиться не только на образовательных процессах, но и затронуть разные сферы жизни общества. С просьбой отменить поправки к президенту обратились сотни деятелей культуры, пишет «Коммерсантъ».

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