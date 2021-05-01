Силовики задержали лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова

Политика

В Москве на Красной площади задержан активист и координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.

«Меня задержали. Сегодня на Манежной площади собирались представители левых сил — КПРФ, «Левый фронт» и другие. Должно было пройти согласованное с властями возложение цветов на Красной площади», - сообщил он.

Силовики заявили, что он нарушает санитарные нормы. Но, по словам Удальцова, у него была при себе маска.

Сергей Удальцов - глава движения «Авангард красной молодёжи» и координатор «Левого фронта». Ранее он был одним из лидеров протестного движения в стране. Его осудили по так называемому «болотному делу». Удальцов получил в 2012 году четыре с половиной года колонии за организацию беспорядков в ходе митингов на Болотной площади, пишет «Коммерсантъ».