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Политика
Силовики Забайкалья подозревают журналистов в отсутствии теплых чувств к губернатору
6 июня, 2021 12:15
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Kremlin Pool/via Globallookpress.com
В Забайкальском крае сотрудники Центра «Э» развернули серьезную активность в отношении независимых журналистов. Сотрудников изданий вызывают в полицию на допросы и обыскивают без объяснения причин.
Как заявляют сами работники СМИ, силовики стараются выяснить их отношение к действующему главе региона Александру Осипову.
Ранее, в апреле, редактор «Черной газеты» Борис Ветров рассказал об обысках и допросах со своим участием. По его словам, полиция спрашивала о чувствах журналиста к региональным чиновникам и главе региона.
Как сообщает «Сибирь.Реалии» (признаны в России иностранным агентом), после интервью Ветрова в эфире ZAB.TV, в органы вызвали уже редактора телеканала, а также ряд сотрудников связанного с ним издания ZAB.RU.
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