Силовики пришли с обысками в штаб Олега Степанова. Они искали там друзей Навального
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в помещении предвыборного штаба Олега Степанова в рамках уголовного дела о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 1 ст. 239 УК).
Силовики искали в нынешнем штабе Степанова бывшего директора ФБК* Ивана Жданова и бывшего главу фонда Леонида Волкова. Ни первого, ни второго, там, конечно, не было. Однако у политактивистов все равно изъяли технику.
Как пишет проект «ОВД-Инфо», сотрудники штаба считают визит силовиков давлением на них из-за предвыборной кампании в Госдуму. Напомним, ранее Степанов был координатором штаба Алексея Навального в Москве. Сейчас же он находится под домашним арестом по «санитарному делу». Осенью Степанов хотел избираться в Госдуму, однако столичный избирком не позволил политику открыть избирательный счет и назначить финансового уполномоченного, чем, собственно, лишил его возможности участвовать в голосовании.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.