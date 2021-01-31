Силовики пришли к правозащитникам в Петербурге

Политика

В Петербурге полицейские пришли с обыском участнице Правозащитного совета города Евгении Литвиновой и к художнице Дарье Апахончич, которую ранее внесли в список СМИ — «иностранных агентов».

«Просто не отпускают кнопку. Лупят ногой. Подошла к двери, услышала три голоса. Два мужских, один женский: „Она, скорее всего, тут. Значит, далеко не убежит“», - написала Литвинова в соцсети.

Апахончич не открывает дверь, пишет «ОВД-Инфо». Кроме того, задержан активист петербургской «Весны» Алексей Безруков. Полиция с обыском приехала и к координатору движения «Красивый Петербург» Красимиру Врански, а также к муниципальному депутату Владимиру Волохонскому, пишет Росбалт.