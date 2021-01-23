Политика

В России могут ужесточить наказание за вовлечение детей в несогласованные митинги. Верховный суд страны и Следственный комитет РФ одобрили проект закона об ужесточении наказания за призывы несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах. Соответствующий Законопроект разработал депутат от «Единой России» Евгений Марченко.

«Следственный комитет и Верховный суд концептуально поддержали законопроект, который предусматривает уголовное наказание за вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции протеста», — передает РИА Новости.

Как отметили в ведомствах, привлечение детей к участию в незаконных акциях протеста является общественно опасным действием. Предлагается введение уголовной ответственности в виде лишения свободы до десяти лет за склонение подростков к организации массовых беспорядков.