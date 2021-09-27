Силовики обыскали москвича Романа Запольского по делу о «перекрытии дорог» на протестах 23 января
Сотрудники силовых структур в ночь с 26 на 27 сентября пришли с обыском к жителю Москвы Роману Запольскому. Там же его задержали и повезли на допрос к следователям.
Силовики сообщили, что Запольский проходит в статусе свидетеля по делу о «перекрытии дорог» (ст. 267 УК) на акции 23 января. Мужчины должны вскоре освободить.
По этому же делу проходит либертарианец Глеб Марьясов, от которого «Мосгортранс» и метро Москвы требуют компенсации простоя транспорта во время митинга 23 января. Суммы – 1 165 852 рублей с Запольского, и 1 541 148 рублей – с Марьясова.
Марьясов был задержан 22 февраля, когда выходил из спецприемника. Там он находился под арестом за повторное нарушение правил проведений акций (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) и неповиновение требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП) в течение 30 суток.
«Дорожное дело» завели после первой митинга в поддержку Навального. Фигуранты могут отделаться штрафом от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, штрафом в размере заработной платы за период до двух лет, а также обязательными работами продолжительностью 240 часов или ограничением свободы на год.