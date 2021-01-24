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Политика

Силовика уволят за насмешку над пострадавшей в Петербурге женщиной

Сергей Михневич
24 января, 2021 18:02
1 мин
Сергей Михневич
24 января, 2021 18:02
1 мин
Силовика уволят за насмешку над пострадавшей в Петербурге женщиной
Русская планета

Росгвардейца, которого рассмешил случай с пострадавшей во время митинга в Петербурге женщиной, уволят. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«Созвонился с руководством ведомства. Уже принято решение его уволить. Юноша, которого не возмущает, а восхищает, как необоснованно бьют женщину, годящуюся ему в матери, не может по определению служить в ВНГ», - цитирует слова Хинштейна Газета.Ru.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором сотрудник ОМОНа во время несанкционированной акции бьет женщину ногой в живот. После этого в Сети распространилась видеозапись, где росгвардеец смеется над этой ситуацией и комментирует ее словами нецензурными словами.

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