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Политика
Силовика уволят за насмешку над пострадавшей в Петербурге женщиной
24 января, 2021 18:02
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Русская планета
Росгвардейца, которого рассмешил случай с пострадавшей во время митинга в Петербурге женщиной, уволят. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
«Созвонился с руководством ведомства. Уже принято решение его уволить. Юноша, которого не возмущает, а восхищает, как необоснованно бьют женщину, годящуюся ему в матери, не может по определению служить в ВНГ», - цитирует слова Хинштейна Газета.Ru.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором сотрудник ОМОНа во время несанкционированной акции бьет женщину ногой в живот. После этого в Сети распространилась видеозапись, где росгвардеец смеется над этой ситуацией и комментирует ее словами нецензурными словами.
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