Политика

Росгвардейца, которого рассмешил случай с пострадавшей во время митинга в Петербурге женщиной, уволят. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«Созвонился с руководством ведомства. Уже принято решение его уволить. Юноша, которого не возмущает, а восхищает, как необоснованно бьют женщину, годящуюся ему в матери, не может по определению служить в ВНГ», - цитирует слова Хинштейна Газета.Ru.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором сотрудник ОМОНа во время несанкционированной акции бьет женщину ногой в живот. После этого в Сети распространилась видеозапись, где росгвардеец смеется над этой ситуацией и комментирует ее словами нецензурными словами.