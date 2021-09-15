Силовые структуры Беларуси будут наказывать бизнес за помощь протестующим
Заместитель Генерального прокурора Беларуси Сергей Хмарук заявил, что бизнес будет нести ответственность за «участие в антиобщественной деятельности» и её финансовую поддержку.
По словам представителя Генпрокуратуры, белорусские власти многое делают для поддержки бизнеса, в том числе, создаются нормальные условия и устраняется зарегулированность.
При этом власти сталкиваются с некоторыми «вызовами».
«Любое участие в антиобщественной деятельности представителями бизнеса, финансирование такой деятельности, а также посягательство на общественную и государственную безопасность будут пресекаться самым жестким образом с применением строгих мер ответственности», - заявил Хмарук.
При этом пояснения о том, что именно Генпрокуратура понимает под озвученными понятиям замгенпрокурора не уточнил, отмечает Zerkalo.io.
Напомним, в августе 2020 года в Беларуси начались протесты после президентских выборов. При этом некоторые частные предприятия проявили солидарность с митингующими. Так, известны случаи, когда торговые точки прятали убегающих от силовиков протестующих. Также известно о цветочных магазинах, которые бесплатно раздавали цветы во время проведения акций.