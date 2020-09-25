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Лидер КНДР Ким Чен Ын принес официальные извинения народу и руководству Южной Кореи из-за убийства южнокорейского министра северокорейскими пограничниками.

В совем послании Ким Чен Ын выражает глубокое сожаление тем, что так «сильно разочаровал президента Мун Чжэ Ина и других граждан страны». Северокорейский лидер подчеркнул, что такого инцидента нельзя было допускать, передает «Интерфакс».

24 сентября в Сеуле заявили, что в начале этой недели с борта инспекционного катера в водах у острова Енпхендо исчез 47-летний министр океанов и рыболовства Республики Корея. По версии южнокорейских властей, его расстреляли пограничники из КНДР, а затем сожгли его тело.

После этого Южная Корея усилила мониторинг действий северокорейских военных, и перевела войска в полную боевую готовность.

Позднее в Пхеньяне заявили, что по факту было проведено расследование и восстановлена картина событий. По этой версии, неопознанный мужчина на плавательном средстве без разрешения пересек морскую границу КНДР, на вопросы пограничников надлежащим образом не отвечал. Пограничники сделали два выстрела в воздух, неизвестный, как им показалось, решил удалиться, и тогда они сделали десять выстрелов на поражение.

Обыскав судно они обнаружили там лишь следы крови, но не тело министра. Лодку они сожгли, чтобы не допустить возможное занесение коронавируса, как теперь требуют инструкции.