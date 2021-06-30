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Политика
Сидевшего на заседании ООН представителя России возмутили прозвучавшие обвинения
30 июня, 2021 19:09
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MOD Russia/via Globallookpress.com
Постпред Российской Федерации при ООН Василий Небезня высказал протест против прозвучавших на заседании Совбеза организации обвинений.
По словам Небезни, данные о происходящем в Центральной Африканской Республике не являются достоверными. Следовательно, нападки не имеют под собой каких-либо оснований.
Как сообщает издание «Экономика сегодня», в организации выступили с докладом, в котором звучат обвинения в адрес российских военных инструкторов находящихся в республике.
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