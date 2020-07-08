Си Цзиньпин предложил Путину помощь в противостоянии гегемонии и однополярному миру

Политика

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Глава Китая Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что их страны должны твердо противостоять гегемонии и односторонним действиям стран.

Си считает, что Пекину и Москве необходимо активизировать свои стратегические связи и сотрудничество в условиях быстро меняющейся глобальной ситуации. Китай готов продолжать взаимное сотрудничество с Россией, решительно противодействуя внешнему вмешательству и саботажу, поддерживая суверенитет и интересы безопасности стран.

Си добавил, что Китай усилит свою координацию с Россией на международном уровне, включая Организацию Объединенных Наций.

Общение глав двух государств прошло на фоне недавнего разговора Путина и с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, отмечает South China Morning Post. Дели и Москва подтвердили крупную оружейную сделку. Вместе с этим, отношения Китая и Индии в последние месяцы ухудшилось, из-за инцидента на границе двух стран, в ходе которого погибли индийские военные.

Ранее замглавы МИДа Сергей Рябков заявил о бессмысленности расширенного саммита G7 без участия Китая.