По состоянию на 9 июля 10:35
Заболевших707 301
За последние сутки6 509
Выздоровело 481 316
Умерло10 843
Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Си Цзиньпин предложил Путину помощь в противостоянии гегемонии и однополярному миру

Антон Мельников
8 июля, 2020 22:18
2 мин
Бивис и Батхед
Flickr

Глава Китая Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что их страны должны твердо противостоять гегемонии и односторонним действиям стран.

Си считает, что Пекину и Москве необходимо активизировать свои стратегические связи и сотрудничество в условиях быстро меняющейся глобальной ситуации. Китай готов продолжать взаимное сотрудничество с Россией, решительно противодействуя внешнему вмешательству и саботажу, поддерживая суверенитет и интересы безопасности стран.

Си добавил, что Китай усилит свою координацию с Россией на международном уровне, включая Организацию Объединенных Наций.

Общение глав двух государств прошло на фоне недавнего разговора Путина и с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, отмечает South China Morning Post. Дели и Москва подтвердили крупную оружейную сделку. Вместе с этим, отношения Китая и Индии в последние месяцы ухудшилось, из-за инцидента на границе двух стран, в ходе которого погибли индийские военные.

Ранее замглавы МИДа Сергей Рябков заявил о бессмысленности расширенного саммита G7 без участия Китая.

темы
Россия
Владимир Путин
политика
Китай
Си Цзиньпин
2 мин