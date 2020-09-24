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Швеция обнаружила в своих территориальных водах российские военные корабли

Дмитрий Байков
24 сентября, 2020 08:35
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фото: Pixabay

Оборонное ведомство Швеции утверждает, что два российских военных корабля якобы незаконно вошли в территориальные воды страны.

В заявлении Минобороны Швеции говорится, что 14 сентября к юго-западу от города Гетерборг российские суда вошли в территориальные воды страны и находились там в течение 11 минут.

С кораблями связались по радиосвязи, после чего они покинули территориальные воды Швеции. Однако в Минобороны России неоднократно заявляли, что походы российских судов проходят строго в соответствии с международными правилами, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что более двух десятков российских военных кораблей вышли в акваторию Черного моря и пресекли провокации судов НАТО у границ РФ.

темы
Россия
политика
Швеция
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