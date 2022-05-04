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Политика
Швеция хотела тайно передать Украине боеприпасы и вооружение
4 мая, 2022 18:00
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Pixabay
Власти Швеции собирались тайно передать Украине боеприпасы и вооружение, но хакеры решили распространить в Интернете документы, подтверждающие сделку.
Как оказалось, Стокгольм попросил Киев не распространяться о передаче вооружений, так как регулярно заявлял о намерении сохранять нейтралитет вопросе украинского кризиса, а потому и не желал огласки.
Хакеры выложили в Сеть документы, в которых говорится, что Швеция ещё 24 марта одобрила предоставление Украине боеприпасов и наступательного вооружения — всего на оказание помощи было потрачено 205 миллионов шведских крон. На бумагах стоит подпись посла Украины в Швеции Андрея Плахотнюка, передаёт «Экономика сегодня».
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