Шутки мадам Юрико Коикэ дурно пахнут

Российские СМИ наперебой комментируют грубо провокационное высказывание губернатора Токио Юрико Коикэ о том, что если уж и говорить о переносе олимпийского марафона и спортивной ходьбы из жаркой японской столицы, то эти соревнования лучше проводить не на северном острове Хоккайдо, а на якобы японских «северных территориях».

Так в Японии, несмотря на возражения МИД РФ и лично министра иностранных дел Сергея Лаврова, упорно продолжают именовать принадлежащие Российской Федерации южные Курильские острова.

Реакция официальных властей на явную провокацию была, на мой взгляд, мягко говоря, не впечатляющей. Что-то в духе кота Леопольда с его извечными призывами «жить дружно».

«Уверены, что у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом. Но российские Южные Курилы к ним не относятся», — говорится в сообщении российских дипломатов. Также в посольстве подчеркнули, что спорт должен объединять, а не «не служить поводом для конфронтационных «шуток»

Между тем высказывание мадам Коикэ вовсе и не шутка, как почему-то представляют ее слова наши СМИ. Это очередное подтверждение «неизменной базовой позиции о принадлежности четырех островов Японии, в которой никаких изменений нет», как недавно вновь заявил в парламенте премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Тем самым он посрамил российских политиков и политологов, наивно поверивших намекам о якобы его согласии вести переговоры на основе Советско-японской совместной декларации 1956 года. В которую, как известно, по личному настоянию тогдашнего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева был внесен пункт о возможности передачи Японии после подписания мирного договора Малой Курильской гряды, состоящей из острова Шикотан и островов Плоские, по-японски Хабомаи.

Ну, а от Коикэ-сан ничего иного ожидать и не приходится. Ибо эта амбициозная дама, одно время даже претендовавшая на пост премьер-министра Японии, антисоветчица и русофоб, что называется «по должности». Ибо до губернаторства занимала в кабинетах правящей Либерально-демократической партии Японии посты министра обороны и министра по делам Окинавы и «северных территорий», то есть «по делам»… российских Курильских островов.

В России Коикэ стала известной после публикации в Японии ее статьи, в которой она обрушилась на президента РФ Путина за его, как выразилась политик, «бандитский захват» Крыма

Вообще-то она не выбирает слова и довольно вольно интерпретирует историю. Так, например, объясняя причины вступления Советского Союза в войну с Японией на стороне союзных США и Великобритании по их настоятельным просьбам, Коикэ и Сталина обвиняет исключительно в стремлении что-то «прихватить на востоке». Вот ее «вклад в историческую науку»: «Обеспокоенный тем, что развитие США и использование Соединенными Штатами ядерного оружия против Японии помешает СССР захватить какие-либо территории на востоке, Сталин велел Красной Армии начать вторжение», - убеждает японцев экс-министр обороны.

Не чужда «отвечавшая» в правительстве Японии за русские Курилы политик и социологических построений. Вот образчик ее подхода к проблеме «северных территорий» с позиции народонаселения.

«По странному стечению исторических обстоятельств, после того, как местные жители японских островов были убиты (!? – А.К.) или депортированы, туда приехали украинцы. Они до сих пор живут там - например, около 60% населения острова Итуруп имеют украинские корни. Если бы на этом острове проводился референдум, признал бы Путин его результаты столь же охотно, как признал результаты крымского, осуществленного под дулом пистолета?», - задается вопросом Коикэ

Завершала свое «эссе» экс-министр, а ныне целый губернатор столичной префектуры все теми же нападками на российского лидера:

«Перед вторжением России в Крым ее отношения с Японией подавали сигналы улучшения. В частности, было заключено несколько контрактов в газовой сфере. Теперь же ясно, что Владимир Путин решил вернуть своих граждан в эпоху застоя. Его заявление о консенсусе по Курилам так же лживо, как и заявления о нарушении прав русских в Крыму»

Поэтому призывать столь убежденного противника нашей страны к изменению позиции, отказу от использования спорта для конфронтации, по меньшей мере, наивно. Как неэффективны и дипломатические протесты и предупреждения о недопустимости пририсовывать на логотипах и другой олимпийской символике и в проспектах южные Курильские острова к своей территории как японские. Как тут не вспомнить мудрое напутствие дедушки Крылова про кота Ваську:

А я бы повару иному

Велел на стенке зарубить:

Чтоб там речей не тратить по-пустому,

Где нужно власть употребить.

Автор: Анатолий Кошкин, доктор исторических наук, профессор Института стран Востока, политический обозреватель ИА REGNUM