Штаб Тихановской готовится к переговорам с Лукашенко. Но процесс затянется до октября

Политика

Штаб оппозиционерки Светланы Тихановской готовится к переговорам с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Источник заявил, что процесс затянется до октября.

Об этом написал Telegram-канал НЕЗЫГАРЬ. Глава МИД Беларуси Владимир Макей пообещал оппозиции освобождение политзаключенных, честные выборы и закрытие уголовных дел против лидеров оппозиции.

Взамен Тихановская должна признать Лукашенко победителем выборов. Это позволит обнулить обязательства по реформам и углублению интеграции.

Ранее Тихановская обратилась с предложением к Лукашенко.