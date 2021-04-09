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Политика
Штаб Тихановской готовится к переговорам с Лукашенко. Но процесс затянется до октября
9 апреля, 2021 12:56
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Tsikhanouskaya.org
Штаб оппозиционерки Светланы Тихановской готовится к переговорам с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Источник заявил, что процесс затянется до октября.
Об этом написал Telegram-канал НЕЗЫГАРЬ. Глава МИД Беларуси Владимир Макей пообещал оппозиции освобождение политзаключенных, честные выборы и закрытие уголовных дел против лидеров оппозиции.
Взамен Тихановская должна признать Лукашенко победителем выборов. Это позволит обнулить обязательства по реформам и углублению интеграции.
Ранее Тихановская обратилась с предложением к Лукашенко.
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