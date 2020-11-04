Штаб Дональда Трампа потребовал пересчитать голоса в штате Висконсин

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Штаб действующего американского лидера Дональда Трампа потребовал пересчитать голоса в Висконсине.

Отмечается, что нарушения, которые зафиксировали в нескольких округах Висконсина, заставляют задуматься о честности результатов выборов главы государства. В штабе отмечают, что Трамп видит достаточно оснований, чтобы потребовать пересчет голосов, и немедленно это сделает, так как разрыв голосов между кандидатами составил менее 1%.

Кроме того, действующий президент в своем Twitter объявил, что Демократическая партия пытается провести манипуляции с голосами сразу в некоторых штатах, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, в условиях затягивания процесса подсчета голосов и при нескольких раскладах в голосовании еще не определившихся штатов в США может сложиться ситуация, при которой действующий президент Дональд Трамп и его соперник на выборах Джо Байден наберут равное количество голосов выборщиков. Описаны четыре подобных сценария.