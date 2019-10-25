По широкой Лимпопо. Как же нам обустроить Африку?

Выступая на саммите «Россия –Африка» президент РФ Владимир Путин, в частности, сказал: «Африканские страны привлекают все больше внимания российского бизнеса. Это связано с тем, что Африка становится одним из центров роста мировой экономики. По оценкам экспертов, к 2050 году ВВП африканских государств достигнет 29 триллионов долларов. За пять лет взаимный российско-африканский товарооборот вырос более чем в два раза и превысил 20 миллиардов долларов».

Это очень хорошо. Мы очень рады за представителей российского бизнеса и их партнеров. Только сотрудничество какое-то странное – мы даем, они берут. Но – не отдают.

На том же саммите Путин сказал, что Россия списала задолженности африканским странам на сумму 20 миллиардов долларов.

Это 1 279 000 000 000 рублей

Сколько же на деньги можно было сделать в России?!

Пишу, а сам себя уговариваю – только спокойно, без истерики. Да и годы уже не те… Вышел на балкон, подышал свежим воздухом. Выпил кофе. Распрямился. Снова сел за компьютер. Размышляю. Но - с трудом…

Значит, товарооборот вырос на столько же, сколько мы простили. В чем тогда смысл такого сотрудничества?

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков разъяснил, что долги были «невозвратные». То есть, их все равно бы не отдали.

Понятно. Только не понятно, зачем тогда давали, если партнеры были несостоятельные?

Африка – огромный рынок, неисчерпаемые возможности. Но многие режимы – зыбкие, не стабильные. Договоры, заключили, работаем. Вдруг переворот. Правительство, с которыми договаривались, сбросили. Пришло другое и настроено оно по-другому: «Извините, мы больше не хотим с вами работать. К нам едут американцы (англичане, французы, немцы) и предлагают более выгодные условия. Деньги? Какие деньги? Ничего не знаем. Кто брал, тот пусть и отдает…»

Так просчитайте все, господа бизнесмены, прежде чем сесть за стол переговоров! Не только возможную прибыль, но и вероятные риски. Недород, наводнение, ураган, гражданские и межклановые войны, финансовые кризисы, перевороты. Неужто такое в голову не приходит?

Возникает новый вопрос: чьи были деньги, которые «тю-тю»? Каких-то олигархов или конфискованные у проворовавшихся чиновников? Кстати, эти средства могут стать основой бюджета государства. Не надо развивать экономику, промышленность, а просто посчитать, сколько будет арестовано мэров, губернаторов и прочих слуг народа. И какая сумма у них будет конфискована? Отняли деньги и тут же ссыпали в казну. Еще отобрали и – туда же. Нет сомнений, что что бюджет будет профицитный. Ну, очень профицитный.

Если только то, что ссыпают, в казну недосыплют. Ну, случайно, ненароком. Бывает же…

Извините, отвлекся. Так чьи деньги давали в долг африканским странам? Вероятно, все-таки деньги налогоплательщиков. Наши с вами. Так почему же с ними, деньгами, обошлись так недальновидно? Точнее, просто глупо.

Скажите, кто конкретно это делал? Имена, фамилии, должности? И кто будет отдавать?

Не слышу…

Где гарантии, что через несколько лет на очередном саммите «Россия –Африка» гражданам России не сообщат, что Россия опять простила нашим партнерам сколько-то миллиардов?

Еще хочется узнать, что такое «невозвратные» долги? Совсем нечем отдать? Голы, босы? Но известно, что Африка богата природными ресурсами – в ее недрах множество полезных ископаемых. Почему же не предложить нашим партнерам-должникам поделиться ими в счет долга?

Есть у них и сельхозпродукты, и изделия легкой промышленности, и что-то еще. Почему не изучить экспертам эти вопросы? Или нет экспертов и нет вопросов?

В футболе есть термин – «откат». Это когда, условно говоря, игрока покупают за пять миллионов евро. Точнее, объявляют такую сумму. Но берут за три. А оставшиеся два миллиона тихо делят между собой продавцы и покупатели.

Может, и отношениях между африканскими странами и Россией произошел вот такой «откат». Предположим – строго между нами, - что ни отдали – пусть не всю сумму, а часть. Сколько-то. Но было объявлено о полной реструктуризации, то есть, списании долгов. И все сидят, изумляются, уши развесили.

Партнеры прячут смущение. Но довольно ощупывают карманы. Президент не в курсе. Песков объясняет

Списание долгов чужим странам – старая советская традиция. Москва щедро одаривала и африканские страны, многие из которых от нее потом просто отворачивались. Чего, мол, с ними церемонятся? Дали и еще дадут…

После краха СССР эстафету невиданной щедрости приняла Россия. Деньги в неимоверном количестве расшвыриваются направо и налево. Несть числа стран, которым мы что-то простили. Россия напоминают безудержного кутилу, который проигрывает все – батюшкины имения, дядюшкины фабрики, тетушкины ценные бумаги…

Что-то давно не слышно о Венесуэле, о которой еще недавно так долго и так много писали и живописали. О том, сколько в ее недрах таится добра и какие выгодные перспективы таит сотрудничество с этой страной.

Хочется знать, как сейчас обстоят дела с этими радужными надеждами? И когда их будут реструктуировать? Может, России кто-нибудь когда-нибудь чего-нибудь простил?

Не помню. Бывает только наоборот.

Франция требует от России вернуть долги царской России. В 1867 году российские железнодорожные компании начали выпуск государственных облигаций, обеспеченных золотом. В них французские инвесторы вложили примерно 15 миллиардов франков. Одни вкладчики получили прибыль, а другие остались с носом, поскольку в 1918 году советская власть издала декрет об аннулировании государственных займов.

Так вот, прапрапра…ну в общем, родственники французов, которые 150 с лишним лет назад поиздержались, требуют с России 30 миллиардов евро. На десять больше, чем простили Африке.

Россия до сих должна США по ленд-лизу за поставки в СССР вооружения, продовольствия, одежды, обуви и прочив стратегических товаров в годы Второй мировой войны.

Вот так. Союзники союзниками, а табачок врозь. Окончательный срок выплаты – 2030 год

Напомню, что после распада СССР, Российская Федерация подписала с бывшими республиками двусторонние соглашения о «нулевом варианте», по которым брала на себя все долги СССР. Вот такой государственный альтруизм…

На том же российско-африканском саммите Путин сказал: «Развитие тесных деловых связей отвечает нашим общим деловым интересам, способствует устойчивому росту всех наших государств, помогает улучшить качество жизни людей, решать многочисленные социальные проблемы».

Африканцы действительно могут за наш, российский счет решить часть своих проблем. А россияне? Какой прок тете Маше из Перми, у которой пенсия 10 тысяч рублей, от того, что в Экваториальной Гвинее и на Маврикии будут разработаны месторождения нефти? И что за радость дяде Коле из Урюпинска, получающего заплату 20 тысяч в месяц, если Руанда построит у себя центр ядерной науки и технологии, а Эфиопия воздвигнет атомную станцию?

Между прочим, Россия не только простила Африке 20 миллиардов евро, но и, по словам президента, осуществляет взносы в международные программы содействия континенту по линии программы развития ООН, Всемирной организации здравоохранения, Всемирной продовольственной программы (ВПП), Международной организации гражданской обороны.

То есть, платим, платим, платим…

Африканцам хорошо – им Россия поможет. А вот Россия россиянам что-то не спешит.

Согласно данным Росстата, за черту бедности «отброшено» более 20 миллионов наших соотечественников. Это свыше 15 процентов населения России. Есть серьезные опасения, что будет и больше. Как и тех, кто к границе бедности подбирается. Точнее, туда их толкает власть

Британский институт Legatum составляет рейтинг процветания государств, в котором учитываются уровни экономики, предпринимательства, управления, образования, здравоохранения, безопасности, личные свободы, социального капитала, экологии. Так вот, в исследовании за 2018 год Россия занимает 96 место – позади Руанды (95) и впереди Кении (97). Из африканских стран нас опередили Южная Африка (68 место), Намибия (70), Ботсвана (83) и Гана (82).

Так кто кому должен помогать?

Конечно, не стоит брать за образец истины эту таблицу, но все же следует признать, что она достаточно красноречиво показывает, куда мы идем. И очень тревожно, куда мы можем прийти.