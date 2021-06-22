Шесть стран проигнорировали заявление в адрес России по поводу 80-летия Великой Отечественной войны
Постоянные представители девяти стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выпустили совместное заявление в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны. Заявление опубликовал МИД РФ.
«Мы победили в той войне с абсолютным злом», - говорится в документе.
Авторы обращения отмечают заслуги советских народов, которые «приняли на себя главный удар нацизма» и встретили его сопротивлением.
Также отмечается, что в настоящее время в мире наблюдается «циничное стремление предать забвению уроки», которые принесла война. Также авторы обращают внимание на попытки исказить итоги конфликта и «уравнять в правах жертв и палачей, освободителей и агрессоров». В связи с этим, авторы выражают свое несогласие и неприятие подобных действий.
«Последовательно и решительно выступаем против любых попыток ревизии событий и итогов Второй мировой войны, обеления нацизма и его пособников оправдания их чудовищных преступлений», - сообщается в заявлении.
Обращение в честь памятной даты было сделано от лица постпредов стран, которые ранее входили в состав СССР: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. При этом представители оставшихся постсоветских стран (Украины, Грузии, Молдавии, Литвы, Латвии и Эстонии) к заявлению не присоединились. О причинах их отсутствия в списке авторов заявления не сообщается.