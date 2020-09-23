Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Шесть россиян подверглись санкциям со стороны США. Они связаны с Евгением Пригожиным

Антон Мельников
23 сентября, 2020 18:52
1 мин
у
Pixabay

Минфин США сообщил, что власти внесли в санкционный список шестерых россиян и одного гражданина Финляндии. Также в список попали семь компаний, базирующихся в РФ и Финляндии.

В черный список попали Борис Гайкович, Елена Иванова, Евгений Ходотов, Надежда Кучимова, Александр Кузин и Владислав Занин. Ограничительные меры приняты из-за деятельности в киберпространстве.

Также в список попал гражданин Финляндии Никита Ковалевский и Дмитрий Сытый, гражданство которого не указано.

Кроме того, под санкции попали связанные с перечисленными людьми компании: Acex Oy, Gch Finland Oy, Lobaye Invest, «М-Финанс», «НПП ПТ Океанос», Optima Freight Oy, Unicum Trade Oy, сообщает «Интерфакс».

Позднее Znak.com сообщил, что лица и организации, в отношении которых были введены санкции, связанны с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Некоторые из них действовали от имени Пригожина в Центральноафриканской Республике.

«У Евгения Пригожина есть международная сеть сторонников для распространения своего пагубного политического и экономического влияния по всему миру», — приводит слова главы Минфина США Стивена Мнучина Znak.com.

темы
США
санкции
россияне
1 мин