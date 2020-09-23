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Минфин США сообщил, что власти внесли в санкционный список шестерых россиян и одного гражданина Финляндии. Также в список попали семь компаний, базирующихся в РФ и Финляндии.

В черный список попали Борис Гайкович, Елена Иванова, Евгений Ходотов, Надежда Кучимова, Александр Кузин и Владислав Занин. Ограничительные меры приняты из-за деятельности в киберпространстве.

Также в список попал гражданин Финляндии Никита Ковалевский и Дмитрий Сытый, гражданство которого не указано.

Кроме того, под санкции попали связанные с перечисленными людьми компании: Acex Oy, Gch Finland Oy, Lobaye Invest, «М-Финанс», «НПП ПТ Океанос», Optima Freight Oy, Unicum Trade Oy, сообщает «Интерфакс».

Позднее Znak.com сообщил, что лица и организации, в отношении которых были введены санкции, связанны с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Некоторые из них действовали от имени Пригожина в Центральноафриканской Республике.

«У Евгения Пригожина есть международная сеть сторонников для распространения своего пагубного политического и экономического влияния по всему миру», — приводит слова главы Минфина США Стивена Мнучина Znak.com.