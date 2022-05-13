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Политика
Шел 78-ой день: Сергей Шойгу впервые переговорил с главой Пентагона США
13 мая, 2022 19:30
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Россия должна немедленно прекратить огонь на Украине. Такой призыв озвучил глава Минобороны Соединенных Штатов Ллойд Остин в беседе с российским коллегой Сергеем Шойгу. Для глав военных ведомств США и РФ это стало первым контактом с начала военной кампании РФ в Украине. О беседе сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Он напомнил, что предыдущие переговоры у министра Ллойда и Шойгу были 18 февраля. В ходе беседы глава американского ведомства призвал остановить бои и обстрелы на украинской территории.
«Министр Остин призвал к немедленному прекращению огня на Украине и подчеркнул важность поддержки линий связи«, - сообщил представитель Пентагона.
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