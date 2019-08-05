ШашлыкLive из человеческого мяса

В минувшую субботу в Москве состоялась протестная акция «Вернем себе право на выборы». Но на ней уже не было тех, кого не допустили к выборам – их просто изолировали. И вместо митинга в центре столицы прошли гулянья. Но такие, что после них множество людей обратились за медицинской помощью. Впрочем, сейчас больше говорят о сотруднике Росгвардии, который получил вывих плеча. Уже задержан подозреваемый. Остается только надеяться, что он придет в суд на своих ногах, а не приедет в инвалидной коляске…

Шел дождь. Вертолеты кружили над Москвой. Вышагивали, громко стуча башмаками, закованные в броню люди в черном. По улицам тянулись километры металлических ограждений. Возле тротуаров теснились автозаки и какие-то большие, угрожающего вида машины.

В центре Москвы было многолюдно. Но прохожие не были беззаботными и улыбчивыми как обычно в выходные дни. Они были напряжены, испуганно озирались вокруг. Потому что в любой момент их могли остановить люди в черном. У них не было лица, оно было спрятано под темным забралом. Из-под него слышались приглушенные, злобные голоса. И – отборный, густой мат.

Черный цвет заливал пространство улиц, переулков, скверов. Полицейские и сотрудники Росгвардии, не представляясь, ничего не объясняя, могли остановить любого мужчину или любую женщину, проткнуть злым взглядом. У прохожих в руках не было лозунгов, плакатов, они были безоружны. И даже не вызвали подозрения. Но раз пришли в центр Москвы, значит, что-то замышляют. Такой была нехитрая логика людей в черном.

Они поднимали людей со скамеек, обрывали разговоры. Бесчинствовали: оскорбляли, заламывали руки. Били, волокли по тротуару, как бандитов или убийц. Жертвы пытались сопротивляться, стонали, кричали, но люди в черном продолжали делать свое черное дело

Сухая статистика: 3 августа в Москве был задержан 1001 человек. Это при том, что в протестных акциях, по данным МВД, участвовало примерно полторы тысячи людей. Но откуда такая цифра? Кто мог знать, сколько людей в Москве выступило против действий власти, а сколько оказалось не при чем, если хватали и колошматили всех подряд?

Те, кто не знал, что происходит, могли подумать, что Москву наводнили террористы. Или – оккупанты, какая-то чужеземная орда. Но это были свои, россияне – сотрудники полиции, Росгвардии и ОМОНа! Они истязали своих же, россиян!

Несколько дней назад, после митинга 27 июля, разогнанного с небывалой жестокостью, мэр Москвы Собянин похвалил гонителей – рука не поднимается называть их сотрудниками правопорядка. И по горячим, кровавым следам акции 3 августа градоначальник «поблагодарил полицейских и сотрудников Росгвардии, выполнивших свой долг».

Президент Путин по обыкновению молчал. Что он делал в выходные? Наверное, был занят. Направил приветствие участникам и гостям пятых Армейских международных игр. Выразил соболезнование президенту США Трампу в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо. Но отчего не поинтересовался происходившим в Москве?

Парадокс, но Путин мог и не знать о них. Ему не стали портить настроение помощники, а в интернет президент не заглядывает, чтобы не портить себе настроение. В телевизоре же царили покой, благость и казалось, что в субботу вся Москва устремилась на «Шашлык Live» в парке Горького. Конечно, там было веселее, чем на Пушкинской, Трубной площадях и на Чистых прудах. На берегах Москвы-реки действительно побывала тьма народу. Как утверждал сайт мэра Москвы, гости гастрономического форума съели в общей сложности 27 тысяч порций шашлыка, который приготовили лучшие повара популярных московских ресторанов…

Люди в черном не «импровизировали». Им наверняка сказали, что ограничивать себя не следует и можно все. Главное – отбить охоту у людей желание иметь собственное мнение. Ради этого им можно отбить почки, печень.

Люди в черном так и поступали. И - заслужили похвалу мэра. Наверное, он похвалит их еще не раз...

Ау, разве из Уголовного кодекса РФ вычеркнута статья 286 - «Превышение должностных полномочий»? Напомню, что это – «совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, То есть то, что было многократно зафиксировано фото- и видеодокументами.

Возможно, среди задержанных людей были те, кто вел себя агрессивно, вызывающе, которые, что называется, «нарывались». Но абсолютное большинство брошенных в автозаки и привезенных в отделения полиции были мирными людьми, которые отдыхали, гуляли, назначали свидание, читали. С ними расправлялись без всякой причины.

Московская власть испугалась. Ей снится киевский майдан, демонстрации в Грузии, митинги в Армении, и она в ужасе, в холодном поту просыпается. Она не хочет, чтобы россияне лезли в ее, часто темные, дела. А если будет избран неугодный ей, непокорный парламент, это произойдет

Депутаты наверняка захотят знать, куда уплывают деньги из городского бюджета. Зачем Москву без конца перекапывают, без удержу устилают плитками и заливают асфальтом. Почему столица утонула в платных стоянках. И отчего в городе нельзя лечиться, а можно только мучиться…

Авторитет столичной власти и без того неуклонно слабеющий, был растоптан в сумрачную, дождливую субботу. Современники наверняка не припомнят, когда нечто подобное творилось на лицах Москвы. Был многолюдный митинг на закате советской власти – в феврале 1990 года – за отмену статьи 6 Конституции СССР, утверждавшей ведущую и направляющую роль КПСС. Еще более массовой стала демонстрация в Москве спустя год, в марте 1991-го на Манежной площади.

Но никто, подчеркиваю, никто не подавлял эти акции. Власть смотрела и безмолвствовала. Но она, уже сменившая обличье, не стала молчать в мае 2012 года, на «Марше миллионов». Однако тогда правоохранителей спровоцировали радикалы, которые вступили с ними в бой

Еще раньше, в декабре 2011 года, состоялся внушительный митинг на Болотной площади. Потом, в марте 2012-го, – на Пушкинской площади. Омоновцы действовали жестко, без разбора махали дубинками. Но сегодня кажется, что тогда навстречу демонстрантам вышли чуть ли не ангелы с крыльями. Хотя с обеих сторон крови пролилось немало …

В 2012 году власть зашаталась. Но - удержалась на ногах и учла уроки. Была создана Росгвардия – мощная структура, отменно экипированная и укомплектованная физически сильными бойцами. Помнится, один из публицистов остроумно сравнил ее с Преторианской гвардией, существовавшей во времена Древнего Рима. То была личная охрана императоров – воины, фанатично преданные режиму, поражавшие своими фигурами и грозным видом.

Преторианцы были опорой режима. Но… Не раз бывали случаи, когда императоры становились жертвами своих телохранителей. Так, с Калигулой покончил трибун Преторианской гвардии Херея. При участии префекта преторианцев был убит император Коммод. Другой префект - Макрин - организовал заговор против Каракаллы и стал после его убийства владыкой Рима…

Сегодня власть обезумела. Она показала свою силу. Нет, это был злобный оскал. Кажется, бить незнакомого человека просто так, ни за что, очень трудно. Но оказалось - легко. Впрочем, лишь тем, кто орудовал 3 августа в Москве. Совершал беспредел. Появился даже соответствующий глагол – омонить…

Даже если кто-то из людей в черном на других митингах, демонстрациях забьет какого-то несчастного до смерти, ему, скорее всего, ничего не будет. Составят фальшивый протокол, соврут, припишут. Полицейский покажет порезанный палец или синяк на руке. Мол, на него напали, и он защищался. И действия человека в черном назовут правомерными.

Страшно подумать, что станет с задержанным на акции 3 августа, упомянутым в начале текста. Его доставили в ОВД «Марьино», потом - на Петровку, 38, – в ГУ МВД РФ по Москве. Но, вероятно, сначала с ним провели «профилактическую беседу». Ну вы, конечно, понимаете…

Представляю, как один из тех, кто истязал людей, пришел вечером домой. Усталый, но довольный. Приласкал ребенка, поцеловал жену. Пообедал, посмотрел телевизор. Потом погулял с семьей. В общем, хороший выдался день, только рука немного ноет – так намахался за день…

То, что мы увидели, - лишь «скромная» часть спецсредств, приготовленных для подавления протестных акций. Пресса - конечно, с подачи МВД – читайте и трепещите! – не раз информировала о читателей о подобных новинках

К ним, в частности, относится бронированная машина «Торнадо», которая может применяться в спецоперациях по пресечению «массовых нарушений общественного порядка, а также для оказания помощи россиянам при введении режима ЧС». На вооружении Росгвардии находится «Лафет» – система залпового огня «нелетального действия», предназначенная для «оказания психофизического воздействия на правонарушителей при пресечении массовых беспорядков».

Есть еще водометный автомобиль «Шторм», созданный, чтобы «пресекать групповые противоправные действия и массовые беспорядки». Его «родственник», водометный спецавтомобиль «Лавина-Ураган», оснащен не только водометом, но и восьмиствольным гранатометом для стрельбы гранатами со слезоточивым газом и светозвуковыми боеприпасами, средствами для разрушения баррикад и завалов.

Не приведи бог, увидеть нам эти и другие – наверняка они есть - спецсредства в действии…