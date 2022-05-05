«Северный поток-2» переориентируют на Россию
Газ с Ямала дойдет до Усть-Луги и повернет обратно. Газпром придумал, как минимизировать ущерб от простоя крупнейшей газовой магистрали.
«Избыточные сухопутные мощности трубопровода будут перенаправлены для снабжения северо-восточных регионов России», - сообщает «РИА-новости» со ссылкой на официальное сообщение представителей Газпрома. О непосредственном технологическом решение вопроса не сообщается, однако известно, что точка ввода газа расположена в районе Усть-Луги, а протяженность российского участка «Северного потока-2» не превышает 118 км.
Окончательное решение о размораживании магистрали пока остается за правительством Германии. Для этого там может быть зарегистрирована специальная компания, имеющая право регулировать немецкую часть потока. В Берлине подтвердили, что если это и произойдет, то первая нитка со 100% нагрузкой может заработать не ранее конца 2022 года, а вторая – в 2028 году.