«Северный поток – 2» войдет в строй до конца недели
Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что первая нитка нового газопровода уже находится под рабочим давлением.
Магистральный газопровод, проложенный в Германию в обход территории Украины, технически готов к эксплуатации и может быть запущен до конца текущего года. Две нитки, общей протяженностью в 2468 км, проходят по землям России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Их пропускная способность 55 млрд. кубометров газа в год.
Напомним, в середине декабря глава Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) Йохен Хоманн сообщал о юридических нестыковках между оператором проекта и дочерним предприятием, отвечающим за проход газа по территории Германии. Сегодня утром глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в интервью агентству «РБК-Украина», выразил сомнение в возможном запуске «Северного потока-2» в ближайшее время.