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Политика
Северная Корея запустила гиперзвуковую ракету. У Пхеньяна не было оружия такого типа
29 сентября, 2021 11:15
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Roscosmos/via Globallookpress.com
В КНДР провели испытания новой гиперзвуковой ракеты. Раньше у страны не было оружия такого типа.
Об успешных испытаниях сообщило южнокорейское агентство «Ренхап». По его данным, испытания прошли 28 сентября.
Северная Корея запустила ракету под названием «Хвасон-8».
Госагентство ЦТАК сообщило, что тестирование прошло в провинции Чагандо. В сообщении говорится, что «Хвасон-8» - «стратегическое оружие». Это может означать, что оно несет ядерный заряд.
Разработанная ракета - часть пятилетнего военного плана Северной Кореи, принятого в январе.
В марте сообщалось, что Северная Корея запустила перелетевшую Японию баллистическую ракету.
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