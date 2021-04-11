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Политика
Северная Корея планирует поставить на вооружение новую ядерную подлодку
11 апреля, 2021 19:13
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Северная Корея планирует поставить на вооружение новую ядерную подлодку
Северная Корея закончила строительство 3000-тонной подводной лодки, считают южнокорейские и американские разведывательные органы.
Предполагается, что субмарина будет способна нести несколько баллистических ракет и будет представлена в ближайшее время.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил на 8-м съезде Трудовой партии Кореи, что в стране завершили разработку новой ядерной субмарины.
По словам лидера страны, это необходимо для готовности «противостоять любым угрозам и неожиданным ситуациям», пишут РИА «Новости».
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