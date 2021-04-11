Северная Корея планирует поставить на вооружение новую ядерную подлодку

Политика

Северная Корея закончила строительство 3000-тонной подводной лодки, считают южнокорейские и американские разведывательные органы.

Предполагается, что субмарина будет способна нести несколько баллистических ракет и будет представлена в ближайшее время.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил на 8-м съезде Трудовой партии Кореи, что в стране завершили разработку новой ядерной субмарины.

По словам лидера страны, это необходимо для готовности «противостоять любым угрозам и неожиданным ситуациям», пишут РИА «Новости».