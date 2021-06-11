Новости – Политика
Политика
Сергею Лаврову могут предстоять переговоры с британским коллегой
11 июня, 2021 13:33
1 мин
1 мин
MFA Russia/via Globallookpress.com
Руководитель внешнеполитического ведомства Великобритании Доминик Рааб изъявил желание пообщаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Как рассказал британский министр в своем интервью, встреча может состояться «в ближайшее время». При этом, конкретная дата по-прежнему неизвестна.
Ранее стало известно о намерении Рааба выступить с докладом на саммите НАТО, в котором будут затронуты спорные политические ходы России. Одной из претензий может стать создание списка недружественных стран, в который Москва включила пока лишь США и Чехию, передает «Известия».
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку