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Политика

Сергея Лаврова обвинили в умышленном уклонении от встречи с министрами. Но делает он это «красиво»

Антон Мельников
20 мая, 2021 22:10
2 мин
Антон Мельников
20 мая, 2021 22:10
2 мин
MFA Russia/via Globallookpress.com
MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава российского МИД Сергей Лавров умышленно избегает встречи в «нормандском формате» со своими коллегами из Франции, Украины и Германии. Именно поэтому встреча еще не состоялась. Такое мнение высказал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

При этом избегать встречи с коллегами у российского дипломата выходит «красиво».

«Стараемся с моими французским и немецким коллегой собрать »нормандский формат« на уровне министров, но Лавров является достаточно профессиональным дипломатом, чтобы красиво избегать этой встречи», - заявил он.

13 мая украинская сторона заявила, что направила в страны «нормандской четверки» просьбу созвать встречу или видеоконференцию глав МИД и советников. Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что информация о наличии такого обращения отсутствует. Позднее заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что российская сторона к переговорам готова, но только в случае, если будет предложена значимая повестка дня, напоминает «ТАСС».

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Украина
Сергей Лавров
Дмитрий Кулеба
Нормандская четверка
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