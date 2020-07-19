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Сергея Фургала стало опасно поддерживать за пределами Хабаровска

Кирилл Савушкин
19 июля, 2020 13:48
1 мин
Photo
Flickr

Двое участников несогласованного шествия в поддержку Сергея Фургала арестованы во Владивостоке. Полицией был составлен протокол о нарушении правил участия в митинге.

Задержанными оказались активисты Георгий Какабадзе и Анна Мельникова. При этом, очевидцы утверждают еще об одном арестованном участнике, которого ударили при задержании.

Всего, в общей сложности, в акции участвовало около 100 человек. Такое же количество активистов собралось и в Хабаровске, где демонстрации идут уже восьмой день, передает «Сибирь.Реалии».

Напомним, губернатора Хабаровского края, члена ЛДПР, Сергея Фургала обвиняют в организации убийств в начале 2000-ых годов.

темы
Владивосток
Хабаровск
Сергей Фургал
1 мин