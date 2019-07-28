Сергей Цукасов сбежал с митинга оппозиции

Видеозапись ретирующегося политика и его приближенных попала в соцсети. Они уходили от полиции через подворотню в Столешниковом переулке, через кафе и крышу.

При этом действия Цукасова авторы ролика объяснили необходимостью попасть на встречу «с жителями по поводу исторического фонтана с мишками в Алексеевском районе».

В это же время полиция массово задерживала участников несанкционированной акции. В МВД сообщили о более 1 тысячи задержанных, в том числе около 600 иногородних. Большинство из них было отпущено с протоколами по 5 части статьи 20.2 КоАП РФ («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), под обязательство о явке 30 или 31 июля, без составления протокола.

Организаторы митинга, в том числе Сергей Цукасов, призывали людей на акцию, несмотря на то, что столичные власти ее не санкционировали и прямо заявили о возможной административной и уголовной ответственности за участие в ней. По данным полиции, в митинге приняли участие около 3,5 тысячи человек. Поводом для акции стал недопуск ряда оппозиционных кандидатов до выборов в Мосгордуму, которые пройдут 8 сентября. В большинстве случаев оппозиционеры не смогли собрать установленные законом 3% подписей избирателей в своих округах. В некоторых случаях были допущены ошибки при оформлении поданных в Мосгоризбирком документов. В частности, их допустил и Сергей Цукасов.