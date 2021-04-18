Сергей Цеков: Чехия должна получить отпор в виде санкций

Политика

Чехия должна получить отпор со стороны России в виде экономических санкций, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Сенатор таким образом отреагировал на скандал вокруг посольства России, забор которого облили кетчупом. Сейчас по этому поводу ведется расследование, задержаны семь граждан страны. Против хулиганов возбудили дело об административном правонарушении.

«Я полагаю, Чехия должна получить отпор в виде очень серьезных для ее экономики, социальной сферы санкций. Какими будут ответные меры, определит правительство», - сказал Цеков.

В самой Чехии пока не комментирует эту ситуацию, пишет РИА «Новости».