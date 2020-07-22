Сергей Собянин уволил главу департамента образования Москвы

Политика

Фото: Flickr

Мэр Москвы Сергей Собянин уволил с поста главу департамента образования столицы Исаака Калина, проработавшего в этой должности десять лет.

В соответствующем указе градоначальника отмечается, что Калин освобожден от своих обязанностей по собственной инициативе в связи переходом на другую работу, отмечает «Интерфакс».

исполнять обязанности главы столичного департамента будет Александр Молотков. В последние трри года он работал замруководителя ведомства.