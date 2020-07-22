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Сергей Собянин уволил главу департамента образования Москвы

Анастасия Красильникова
22 июля, 2020 21:08
1 мин
Фото
Фото: Flickr

Мэр Москвы Сергей Собянин уволил с поста главу департамента образования столицы Исаака Калина, проработавшего в этой должности десять лет.

В соответствующем указе градоначальника отмечается, что Калин освобожден от своих обязанностей по собственной инициативе в связи переходом на другую работу, отмечает «Интерфакс».

исполнять обязанности главы столичного департамента будет Александр Молотков. В последние трри года он работал замруководителя ведомства.

темы
Москва
отставки
Сергей Собянин
образование
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