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Политика
Сергей Собянин уволил главу департамента образования Москвы
22 июля, 2020 21:08
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Фото: Flickr
Мэр Москвы Сергей Собянин уволил с поста главу департамента образования столицы Исаака Калина, проработавшего в этой должности десять лет.
В соответствующем указе градоначальника отмечается, что Калин освобожден от своих обязанностей по собственной инициативе в связи переходом на другую работу, отмечает «Интерфакс».
исполнять обязанности главы столичного департамента будет Александр Молотков. В последние трри года он работал замруководителя ведомства.
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