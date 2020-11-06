Сергей Собянин припугнул заграничным локдауном но обещал не вводить его в Москве

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В Москве пока не планируют вводить полный локдаун из-за пандемии COVID-19.

Как сообщил мэр Сергей Собянин, система здравоохранения мегаполиса сейчас справляется и без таких мер. Глава города напомнил, что за границей уже сейчас вводят более жесткие меры из-за пандемии — вплоть до полного локдауна.

«Мы пока не предполагаем этого делать. Мы считаем, что система здравоохранения на данном этапе вполне справляется с теми вызовами и проблемами, которые есть», — отметил Собянин.

При этом он подчеркнул, что количество госпитализаций в Москве растет. За последние сутки в городе зафиксировали 5255 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает телеканал «360».

Тем временем, в Московской области решили в пандемию поддержать пенсионеров скидками. Такое начинание местных властей одобрили не только крупные супермаркеты, но и рынки.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в магазинах действуют утренние скидки в размере от 3% до 10%. На некоторых рынках региона дают скидку пенсионерам в 5%.